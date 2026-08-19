Parisi vede il rientro più vicino: l'esterno viola torna a correre in campo - FOTO
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Buone notizie per Fabiano Parisi. Ancora alle prese con il brutto infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione, l'esterno della Fiorentina è finalmente tornato a lavorare e a correre sul campo.
Back to the pitch
Lo testimoniano le foto pubblicata sui social dalla Fiorentina. “Lavorando duramente per tornare” si legge sotto alle immagini di Parisi che corre al Viola Park, con tanti commenti di incoraggiamento tra cui quello di Nicolò Fagioli.
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