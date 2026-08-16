​​

header logo

Ribery-Beccaglia: Un amore nato a Firenze. E ora anche la nascita di un figlio

Calabrone Viola /
Ribery Beccaglia
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

“Quest’anno è stato il compleanno più speciale della mia vita. Scoppio… di amore”. Qualche settimana fa la cronista pratese e conduttrice televisiva, Greta Beccaglia, scriveva questo sui social. 

Quell'amore di cui sopra era riservato all'ex giocatore della Fiorentina, che ora sta studiando a Coverciano per diventare allenatore, Franck Ribery. E la loro frequentazione è nata proprio a Firenze. 

Figlio

Anzi, c'è di più. La Nazione riporta il fatto che a fine giugno, lontano da tutti i riflettori e dalle luci della ribalta, a suggellare l'unione tra i due è arrivata anche la nascita di un bambino. 

Sono sei!

Franck aveva già cinque figli nati dal matrimonio, naufragato, con la moglie Wahiba Belhami: Hiziya, Shahinez, Keltoum Chérifa, Seif el Islam e Mohammed. E con quello nato dalla relazione con la giornalista, balzata alle cronache dopo le molestie subite al termine di Empoli-Fiorentina del dicembre 2022, sono dunque sei. 

Notizie correlate
💬 Commenti (2)