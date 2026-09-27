Sandro Sabatini: "Fagioli mandato in tribuna con quello scempio in campo è un'immagine inaccettabile per la Nazionale"

Sandro Sabatini, giornalista di SportMediaset, ha parlato a Numer1 Podcast, intervenendo sulla scelta di Mancini di non convocare Fagioli, centrocampista della Fiorentina, per la prima partita del suo ciclo con l'Italia.

Le parole di Sabatini

“Secondo me la formazione potrebbe essere più rispettosa con chi ha senso di appartenenza e rivincita con la maglia dell'Italia. E soprattutto chi è in forma”.

Su Fagioli

“Tonali dovrebbe essere la stella, oggi non è presentabile in Nazionale. L'immagine di Fagioli in tribuna non si poteva vedere con quello scempio in campo”.