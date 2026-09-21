Vanali a FN: "Fiorentina, che figuraccia con Grosso! Firenze piazza difficile, non mi sono piaciuti i fischi alla terza giornata"

La giornalista di SportMediaset Monica Vanali, ha commentato a margine della conferenza stampa di Roberto Mancini a Coverciano al suo ritorno da CT alcuni temi di attualità, tra cui anche qualche battuta sulla Fiorentina. Queste le sue parole a Fiorentinanews.com.

Su Mancini

“Il CT l'ho ritrovato carico e pronto per rifondare questa Nazionale con i giovani, che sono sicuro che giocheranno. Sinceramente la curiosità è totalizzante, ma questo Zoma arriva dalla Serie B tedesca e mi intriga”.

Su Fagioli

“Fagioli è un giocatore nuovo. E' una rinascita per lui, oltre che per Zaniolo, Mandragora. Sono felice per Nicolò, visto quello che ha passato. Mancini ne sa di giocatori, quindi è la loro rinascita e credo che anche loro vogliano dimostrare quello che valgono”.

Su Grosso

“A Grosso bisognava dargli tempo. Almeno fino a questa sosta. Non mi è piaciuto, non si fa così. Poi c'è da capire la colpa dove sta, per me in questi casi sta in mezzo. Non si fa, così come con Tedesco. Ci fai una figuraccia, altrimenti ci fai una figuraccia tu società. Ammetti di aver sbagliato. Non è colpa degli allenatori”.

Sul ritorno di Vanoli

“Vanoli? Lo tenevi. Sono situazioni che non mi piacciono. Sono felicissima per Italiano, che è andato al Besiktas. Dovevano tenere Vanoli e tutto questo non sarebbe successo. Adesso forza Paolo, ma ha una squadra non sua, anche se è molto capace”.

Sul presente della Fiorentina

“La Fiorentina deve sicuramente fare meglio dello scorso anno, confermando un centro classifica con tanti ragazzi nuovi. Punto su Vanoli e sui giovani. Vorrei vedere una Serie A tranquilla. L'ambiente di Firenze non è facile. Sempre cariche a pallettoni e poi subito fischi alla terza giornata. Non si fa così. Tra i nuovi arrivi c'è Mastantuono che mi incuriosisce tanto. Ha carattere. E' una bella squadra, deve ritrovare armonia".