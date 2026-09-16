Canovi: "Grosso non era il problema della Fiorentina. Ci sono almeno dieci squadre in campionato più forti dei viola"

Dario Canovi, esperto operatore di mercato, ha commentato il cambiamento della Fiorentina arrivato dopo l'esonero di Fabio Grosso e l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli.

“Grosso non era il problema della Fiorentina”

Canovi ha presentato la sua opinione sul cambiamento della Fiorentina nelle ultime due partite: “La svolta della Fiorentina? Non credo che il problema fosse Grosso. Evidentemente ci sono state delle incomprensioni tra la dirigenza e il tecnico, forse anche con i calciatori. Era una squadra fatta bene ma non per Fabio Grosso. Non aveva i calciatori che gli servivano”.

“Non so dove possano arrivare i viola, ma..”

Poi ha espresso i suoi pareri sulla squadra viola: "Non so dove possa arrivare la Fiorentina, ma più forti dei viola ci sono una decina di squadre. Questa Fiorentina può far crescere i giovani nel tempo".

