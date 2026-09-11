Venezia-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews

Venezia e Fiorentina si affrontano questa sera alle 20.45 nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A 2026-2027. Tanta curiosità per la prima partita del Vanoli-bis, dopo l'inaspettato esonero di Fabio Grosso.

Il match

Entrambe le squadre sono ferme a quota zero punti fatti dopo le prime tre giornate di Serie A. I tanti cambi estivi, sia fra i lagunari che nella viola, non hanno per il momento sortito gli effetti sperati. Per entrambe le squadre è fondamentale smuovere la classifica e cominciare ad ingranare punti.

Venezia-Fiorentina: Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com sarà presente, come di consueto, con la sua diretta testuale. Spazio anche alle parole dei protagonisti a fine gara.

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