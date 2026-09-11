Le nostre PAGELLE: Un Tuono sconquassa la laguna, una cattiveria mai vista a Fagioli. E Vanoli fa vedere che la squadra è allenabile

De Gea: 6 Il destro di Adams non gli lascia scampo. Il suo, di destro, disegna un lancio straordinario per l'imprendibile Njie che ha il solo, grande, difetto di non essere perfetto davanti al portiere del Venezia. Risponde da par suo alla conclusione dalla distanza di Helgason. Niente da fare su Hainaut.

Jimenez: 7 Bene quando difende, anche in posizione da ultimo uomo a chiudere in diagonale. E bene anche quando affonda, anche se getta alle ortiche una grande opportunità nel primo tempo.

Dragusin: 6,5 Ci voleva una prestazione più convincente per il rumeno dopo i tanti errori nelle prime tre giornate. E che sportellate con Adams!

Ranieri: 6 Basta un fuori linea di Adams per rendere impossibile un suo intervento e soprattutto per consentire all'attaccante del Venezia di sbloccarsi nella partita e nel campionato. Dopo questo gol non concede molto agli avversari. Pongracic: SV.

Viery: 6 Vanoli lo manda a sinistra dove dà l'impressione di non essere però pienamente a proprio agio. C'è da lavorare se la Fiorentina vuol mantenere questo assetto.

Ndour: 6,5 Qualche buona intuizione o inserimento. Bella la palla scodellata a Mastantuono per il quarto gol. Forse gli è mancata continuità in questa prestazione.

Fagioli: 7,5 Non ci pensa due volte a far correre Pellegrino verso la porta del Venezia e verso la rete del 3-1 che in pratica chiude la gara. Non è un semplice play, ma un vero è proprio catturatore di palloni. Ci mette una cattiveria che non aveva mai fatto vedere in passato.

Atta: 6,5 Quando si innesta fa vedere che tutto è possibile. Purtroppo non è ancora al cento per cento, altrimenti potrebbe fare ancora di più. Gnonto: 6 Entra da sottopunta, poi si sposta a destra nel finale. Può essere un jolly offensivo per Vanoli.

Mastantuono: 9 Passa nel mezzo a due avversari come se fosse la cosa più naturale di questo mondo, purtroppo però Moreno devia il suo tiro a botta a sicura. Mette Jimenez davanti al portiere, ma lo spagnolo decide di non metterla dentro e anzi calcia pure fuori. Poi due minuti di autentica magia che gli consentono di segnare i suoi primi gol in Italia e ribaltare il risultato portando avanti la Viola. Il terzo gol è il più brutto e più fortunato ma oh…sono tre cavolo! Brescianini: SV.

Njie 7 Ogni volta che parte non lo tengono mai, ogni volta che entra in area del Venezia, la difesa dei lagunari trema. Avesse solo un po' più di freddezza davanti alla porta avversaria… Pedro Goncalves: SV.

Beto: 6 E' sveglio, pronto nel rubar palla e far partire il contrattacco che porta la Fiorentina sul 2-1. Due occasioni per fare centro non sfruttate. Pellegrino 7 Corri Mateo, corri verso il gol che chiude la sfida.

Vanoli: 7 La Fiorentina è allenabile, il buon Paolo ne dà la dimostrazione.