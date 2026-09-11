La crisi tecnica della Fiorentina preoccupa anche il Real Madrid. E se Mastantuono non rientrerà nei piani...

La crisi tecnica venutasi a creare alla Fiorentina che ha portato poi all'esonero di Fabio Grosso e all'arrivo di Paolo Vanoli è stata e viene tuttora seguita con attenzione anche dal Real Madrid.

L'obiettivo principale del club spagnolo è quello che venga tutelata la posizione di Franco Mastantuono. L'addio di Grosso che stravedeva per lui e lo aveva sempre messo titolare nelle tre gare giocate, potrebbe cambiare il suo scenario.

Situazione monitorata

Il Real Madrid sta monitorando la situazione, perché l’obiettivo degli spagnoli resta permettergli di giocare con regolarità e completare il percorso di crescita. Stando a quello che emerge in Spagna, prima di valutare qualsiasi soluzione, però, il club madrileno attenderà le decisioni del nuovo tecnico.

Una prima indicazione

La formazione scelta contro il Venezia offrirà quindi una prima indicazione importante: se Mastantuono rientrerà nei piani di Vanoli, il prestito proseguirà normalmente; altrimenti, potrebbero aprirsi scenari nuovi.