La crisi della Fiorentina e di Mastantuono fa rumore all'estero

L'avvio disastroso viola travalica i confini nazionali. Anche importanti giornali esteri si sono interessati al singolare caso della Fiorentina, che, al contrario delle altre squadre, sembra andare peggio quando spende di più sul mercato.

Analisi dalla Francia

L'Équipe dedica spazio alla crisi della Fiorentina dopo l'1-2 col Torino, sottolineando un dato che sta facendo particolare rumore: tre sconfitte nelle prime tre giornate nonostante un mercato quantificato dal quotidiano francese in circa 150 milioni di euro. Il pezzo parla apertamente di calvario per la squadra di Fabio Grosso e mette in relazione i risultati con l'enorme investimento estivo.

Il rendimento di Mastantuono

C'è inoltre un focus spagnolo particolarmente interessante su Franco Mastantuono. Il sito dedicato al Real Madrid CF Managing Madrid evidenzia che l'argentino è stato tolto all'intervallo contro il Torino e descrive il suo avvio a Firenze come complicato. Secondo l'analisi, le prime prestazioni non stanno convincendo e la situazione della Fiorentina potrebbe spingere Grosso a modificare le proprie scelte.