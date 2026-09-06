Viviano: "Comprensibile la contestazione del tifo, preoccupa la mancanza di gioco. Mastantuono bocciato"

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato dell'inizio tragico della squadra viola e della terza sconfitta consecutiva durante il programma Sport Mediaset.

Contestazione e la gestione di Grosso

“E' comprensibile che i tifosi contestino Grosso - ha detto l'ex calciatore tifoso viola - con chi se la devono prendere. La società ha acquistato tanto, è normale che la responsabilità ora ricada sull'allenatore. Per me, al di là degli zero punti, preoccupa che non ci sia un gioco. Il risultato può arrivare attraverso tante cose, ma oltre alle sconfitte, in tutte e tre le partite la squadra ha giocato male”.

Mastantuono e Njie

“Mastantuono bocciato ieri, a differenza che nei primi due turni ha giocato male. Ma le cose positive sono state davvero poche. Fra queste c'è la prestazione di Njie, che ha fatto una bella partita”.