Orlando: "Paratici in posizione molto difficile perché Grosso l'ha scelto lui ma se arriva una sconfitta a Venezia..."

Una presa di posizione netta da parte di Massimo Orlando, che ha a Toscana TV si è pronunciato sul destino di Grosso, legato a quello di Paratici:

"Paratici si trova in una posizione complicata perché è stato lui a scegliere l'allenatore e ora diventa complicato difenderlo. Mi aspettavo almeno sei punti nelle prime tre giornate, invece abbiamo assistito a delle prestazioni raccapriccianti.

Grosso non è riuscito a trasmettere niente di personale alla squadra, che forse ha sofferto anche i mugugni dello stadio. Un'eventuale sconfitta a Venezia potrebbe costringere la società a cambiare guida tecnica".