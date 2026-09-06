Da Grosso nessuna intenzione di farsi da parte, Paratici lo difenderà il più possibile. Il cambio modulo illusorio del tecnico

Non ci sarà alcuna decisione nel breve termine e questo lo si è capito, al netto anche di quanto fatto trapelare dalla Fiorentina ieri. Nessuna intenzione da parte di Fabio Grosso di farsi da parte e la volontà di Paratici di difenderlo fin dove possibile, in quanto sua scelta, scrive il Corriere Fiorentino. L'ambiente ha già scelto e questo sarà sicuramente un tema col quale fare i conti.

L'ennesimo tentativo a vuoto

Ieri Grosso ha agito per la prima volta con una certa fretta, cambiando modulo e due uomini nell'intervallo: fuori Brescianini e Mastantuono, dentro Atta e Gnonto per passare al 4-2-3-1. Il fatto che il vantaggio sia arrivato quasi subito è perlopiù casuale ma pareva aver messo in discesa il pomeriggio. La Fiorentina però è rimasta la solita squadra scialba, fragile, poi morta e sepolta dopo le reti del Toro, senza alcuna forza di reazione.