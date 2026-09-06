Due partite e mezzo per una prima bocciatura: Grosso battezza anche Mastantuono. E da Gnonto solo qualche lampo

Nel calderone dei colpevoli sul campo di ieri ci finisce, per forza di cose, anche Franco Mastantuono: è la sorte dei più talentuosi, osannati e criticati se le cose non vanno nel verso giusto.

La prima bocciatura di Mastantuono

E fin qui per l'argentino in quel verso è andato pochissimo, dal palo con il Frosinone all'ultimo centimetro della scarpa di Perri, che gli ha negato la rete. E ieri Grosso l'ha sottoposto ad una prima ‘bocciatura’, scrive La Nazione, sostituendolo all'intervallo, sullo 0-0.

Gnonto, qualche lampo

Non che l'argentino avesse combinato chissà che nel primo tempo ma certo, una sostituzione a metà gara è sempre significativa. Al suo posto ha debuttato Gnonto, messo a destra per cercare il fondo sul suo piede ma è arrivato solo qualche cross rasoterra, finito regolarmente tra le braccia di Perri. Oltre a una conclusione di sinistro, centrale. Difficile aspettarsi però che qualsiasi elemento possa risolverla da solo in questo caos.