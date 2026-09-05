Comuzzo: "Mastantuono è un ottimo giocatore ma l'ho portato sempre sul destro. Non posso che ringraziare Firenze"

Prima da ex al Franchi per Pietro Comuzzo, che a Dazn ha parlato così la vittoria sulla Fiorentina:

"La vittoria è nata nella squadra, nella voglia di continuare a giocare o di provare a farlo anche quando siamo andati sotto. E’ stata la capacità della squadra di rimanere in partita, se avessimo preso il secondo sarebbe stato difficile, invece l’abbiamo tenuta viva.

Mastantuono? E’ un ottimo giocatore, mancino e ho cercato di portarlo sempre sul destro perché anche i giocatori bravi hanno qualche piccola debolezza. Ma la vittoria è nata comunque dall’atteggiamento della squadra.

Dopo sette anni in questa piazza per me è stata un’emozione unica tornare qui, ringrazio Firenze per l’abbraccio che hanno concesso nei miei confronti e degli altri ex. La ricorderò e non posso che dire grazie".