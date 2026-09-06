Ferrara: "Paratici l'illusionista che vuole gente obbediente. Sul mercato valanghe di milioni, in panchina la fedeltà"

Su La Nazione l'analisi pungente da parte di Benedetto Ferrara che sottolinea l'approccio di Grosso e Paratici alla grave crisi della Fiorentina:

"Grosso in sala stampa ha l'aria di chi si è arreso ma così non è. D'altra parte è stato l'illusionista Paratici a portarlo a Firenze. Lui vuole gente obbediente, giocatori suoi e tecnico pure. Per i primi ha fatto spendere al buon Giuseppe e alla dolce Catherine valanghe di milioni ma per la panchina si è limitato a puntare sulla fedeltà. Ma la Fiorentina al momento è una squadra che squadra ancora non è.

Chi è il leader? Perché non sa reagire? E’ giovane, ok, ma la gioventù dovrebbe significare coraggio ed energia. Ma forse ci aveva spiegato tutto il tenore amico di Trump quando cantava al Franchi “all’alba vinceroooooo”. Ecco forse andrebbe detto alla Lega. Sicuramente, alle sei di mattina, il 5 settembre, fa anche meno caldo".