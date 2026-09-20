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Fiorentina-Napoli 0-0, altra traversa di Fagioli! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

David Fabbri /

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Fiorentina-Napoli 0-0

Fiorentina: (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

 

  • 18'
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    Ancora una traversa!

    Mastantuono serve il pallone a Fagioli che calcia da fuori, para Milinkovic-Savic deviando il pallone sulla traversa!

  • 15'
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    Che occasione per la Fiorentina!

    Altra iniziativa di Mastantuono che va per vie centrali e serve il pallone in area per Atta che calcia mentre esce Milinkovic-Savic e colpisce la traversa!

  • 12'
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    Fiorentina che sta attaccando con continuità, manca però l'ultimo passaggio.

  • 9'
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    Pallone scodellato da Fagioli in area, Milinkovic-Savic allontana il pallone senza bloccarlo.

  • 9'
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    Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che per adesso preferisce giocare soprattutto sulla corsia destra.

  • 6'
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    Duello sulla fascia tra Viery e Politano, con il difensore viola che lo marca stretto.

  • 3'
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    Subito giocata di Mastantuono per evitare Oliveiraa e servire Ndour, che però sbaglia poi al momento del cross.

  • 1'
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    Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola inizia la gara al ‘Franchi’. Forza viola!

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