Fiorentina-Napoli 0-0, altra traversa di Fagioli! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Napoli 0-0
Fiorentina: (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
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Ancora una traversa!
Mastantuono serve il pallone a Fagioli che calcia da fuori, para Milinkovic-Savic deviando il pallone sulla traversa!
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Che occasione per la Fiorentina!
Altra iniziativa di Mastantuono che va per vie centrali e serve il pallone in area per Atta che calcia mentre esce Milinkovic-Savic e colpisce la traversa!
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Fiorentina che sta attaccando con continuità, manca però l'ultimo passaggio.
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Pallone scodellato da Fagioli in area, Milinkovic-Savic allontana il pallone senza bloccarlo.
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Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che per adesso preferisce giocare soprattutto sulla corsia destra.
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Duello sulla fascia tra Viery e Politano, con il difensore viola che lo marca stretto.
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Subito giocata di Mastantuono per evitare Oliveiraa e servire Ndour, che però sbaglia poi al momento del cross.
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Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola inizia la gara al ‘Franchi’. Forza viola!