Spirito di sacrificio e compattezza, le richieste di Vanoli alla squadra contro il Napoli. E il 'Franchi' contribuisce con una coreografia

Fiorentina-Napoli si presenta come una sfida di grande importanza, non soltanto per la classifica ma anche per il percorso che sta intraprendendo la squadra viola. Al 'Franchi' la formazione di Paolo Vanoli è chiamata a misurarsi con una delle realtà più importanti del campionato, in una partita che richiederà personalità, attenzione e capacità di soffrire. Come riferisce La Nazione Il tecnico chiede ai suoi coraggio e compattezza, puntando su una squadra capace di alternare fase difensiva e iniziativa offensiva senza perdere gli equilibri.

Modulo confermato

Dal punto di vista tattico, l’idea è quella di confermare il 4-2-3-1, con Fagioli destinato a occupare la cabina di regia insieme a Oulai, anche se Ndour resta un’opzione concreta.

La coreografia al ‘Franchi’

A fare la differenza potrebbe essere anche l’atmosfera del ‘Franchi’, pronto a presentarsi praticamente al completo per una sfida particolarmente sentita. Il tifo organizzato lavora da giorni a una coreografia speciale, preparata con cura e orgoglio per accompagnare l’ingresso in campo della squadra viola. L’obiettivo è quello di trasformare lo stadio in una spinta ulteriore per la Fiorentina, chiamata a cercare un risultato di prestigio e a dare continuità al nuovo percorso inaugurato con Vanoli.