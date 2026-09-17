Ribery fa lo scatto definitivo e ora sogna la Serie A. Il calcio e l'amore, la sua nuova vita a Firenze

Franck Ribery fa uno scatto in avanti nella sua nuova carriera da allenatore. Per l'ex attaccante della Fiorentina è arrivata anche la licenza Uefa Pro che gli consentirà di guidare anche le squadre della massima serie, in Italia e in giro per il mondo.

Una licenza ottenuta con una tesi dal titolo: "Il calcio che vorrei tra tradizione e innovazione, la ricerca della velocità".

La Serie A è il grande sogno del futuro per lui, scrive La Gazzetta dello Sport; un campionato il nostro che Ribery ha frequentato proprio con la Fiorentina e anche con la Salernitana alla fine della sua storia da giocatore.

Firenze però arriva prima di tutto per lui, per quello che ha vissuto e per il fatto che qui ha anche coltivato l’amore con la compagna Greta Beccaglia, 32 anni, giornalista e neo mamma di un baby Franck.