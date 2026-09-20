La probabile formazione della Fiorentina: Njie convince Vanoli, Pellegrino pure. Dubbio sulla sinistra

La Fiorentina torna oggi in campo contro il Napoli, per la gara del Franchi in programma alle 12:30.

Le scelte

Vanoli riparte dal 4-3-3, con De Gea in porta, Pongracic e Ranieri coppia centrale, Jimenez a destra e un dubbio a sinistra. In vantaggio Viery terzino bloccato su Valdepenas, ma il ballottaggio e aperto. Dragusin potrebbe partire dalla panchina dopo l'acciacco fisico accusato negli scorsi giorni. In mezzo c'è Fagioli in regia, con Ndour e Atta ai lati. Davanti Pellegrino si prende la maglia da titolare insieme al solito Mastantuono e la sorpresa Njie.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Fagioli, Ndour, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie.