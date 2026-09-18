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Corriere dello Sport-Stadio: Ecco Njie: "Io, figlio di Vanoli"

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge un focus sulla sorpresa Njie, le parole in conferenza di lui e Beto e del prossimo match contro il Napoli

Prima pagina 

In prima pagina si legge il titolo su Njie: “Io, figlio di Vanoli”. 

Pagina 16-17

A pagina 16 si legge: “Njie, la freccia”. E a pagina 17 le parole di Beto: “Porterò in viola un po' di Premier”. E a lato: “Amatucci ora fa faville in Spagna”. 

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