Corriere dello Sport-Stadio: Ecco Njie: "Io, figlio di Vanoli"
Sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si legge un focus sulla sorpresa Njie, le parole in conferenza di lui e Beto e del prossimo match contro il Napoli.
Prima pagina
In prima pagina si legge il titolo su Njie: “Io, figlio di Vanoli”.
Pagina 16-17
A pagina 16 si legge: “Njie, la freccia”. E a pagina 17 le parole di Beto: “Porterò in viola un po' di Premier”. E a lato: “Amatucci ora fa faville in Spagna”.
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