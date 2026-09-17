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Corriere dello Sport-Stadio: Oulai scala la Fiorentina e ispira paragoni importanti

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine dedicate alla Fiorentina quest'oggi da parte del Corriere dello Sport-Stadio

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In primo piano troviamo: “Oulai scala la Fiorentina”. Sottotitolo: “È un piccolo Kanté”: Vanoli  lo promuove". Occhiello: “L’ivoriano ha convinto contro il Pisa e il tecnico azzarda un paragone importante con il campione francese”. In taglio basso: “Dragusin non preoccupa Atta in dubbio”. 

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Le due presentazion di ieri. Goncalves dice: “Chiamatemi Pedro, e sono   un 10. Sarò al top dopo la sosta”. E poi: “Gnonto, segnali per Mancini ”Essere in Italia è un vantaggio". 

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