Arabia? No, grazie. Il mucchio di soldi non ha fatto presa su Gonçalves: "Volevo l'Italia"

L'Arabia non lo ha mai tentato veramente: Pedro Gonçalves aveva chiesto al proprio agente di restare in Europa e l'occasione presentatagli dalla Fiorentina lo ha conquistato subito: “Volevo giocare in Italia e sono felice di essere arrivato qui nell'anno del centenario”.

Tanti soldi

Eppure di soldi gliene erano stati offerti tanti nel corso dell'estate. La squadra che ci ha provato con maggiore convinzione è stata l'Al-Ittihad che ha messo sul tavolo circa 30 milioni di euro, bonus compresi, in favore dello Sporting Lisbona, più un ingaggio plurimilionario al giocatore.

Concorrenza araba

Ma ci ha provato a convincerlo anche l'Al-Diriyah altra squadra della Saudi League che aveva però fatto un'offerta più bassa rispetto alla concorrenza.

Inghilterra e Turchia

Con l'Hull City era stato impostato un certo discorso, ma tutto si è fermato in seguito al cambio di direttore sportivo. C'è stata l'insidia Beşiktaş per la Fiorentina nel corso delle ultime ore del mercato, ma dalle ricostruzioni disponibili risulta esserci stato solamente un interessamento.