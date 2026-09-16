Gonçalves: "Mi sento più un centrocampista, mi piace giocare tra le linee. Sto riacquisendo la forma, punto a raggiungere il top dopo la sosta"

Fresco di primo gol in maglia viola contro il Pisa, l'esterno offensivo della Fiorentina Pedro Goncalves ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: “Voglio innanzitutto ringraziare il presidente Commisso e sua madre Catherine e tutti coloro che lavorano per questo club e che mi hanno voluto. Fisicamente mi sento bene, non posso ancora dire una percentuale ma sto acquisendo pian piano la giusta forma e punto ad essere al meglio dopo la sosta”.

Poi ha aggiunto: “Ho parlato molte volte con Vanoli, a lui piace giocare con il 4-3-3. Io ho caratteristiche diverse rispetto a Gnonto e Njie, mi vedo più in una posizione da numero 10, al centro del campo o comunque tra le linee. Ringrazio molto lo Sporting Lisbona, faccio parte della storia del club e non dimenticherò mai quella esperienza. Sono un calciatore dalla mentalità vincente, voglio avere obiettivi concreti e penso che quello della Fiorentina sia un buon progetto. Non siamo pronti per vincere subito, ma penso che nei prossimi quattro anni faremo degli ottimi campionati. Farò del mio meglio per entrare nella storia di questo club".

Sul soprannome: “Da piccolo ero un po' cicciotello e un mio parente ha cominciato a chiamarmi ‘potinho’. Crescendo non mi stava più tanto bene e allora hanno cominciato a chiamarmi semplicemente ‘pote’, anche se è un soprannome che non sento più tanto mio. Preferisco essere chiamato col mio nome sinceramente”.