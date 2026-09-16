Interrogato su vari temi, il nuovo esterno della Fiorentina Pedro Goncalves ha risposto così in conferenza stampa: "Sul campionato italiano: “So che è un campionato molto tattico, dovrò essere bravo a trovare gli spazi oppure a liberarli per i miei compagni. Vanoli ha un'idea di gioco molto chiara e io seguirò quello che mi chiederà”.

Sulla Nazionale: “Non essere convocato per il Mondiale è stata una delusione, ma il Portogallo ha tanti buoni giocatori e non è facile entrare nel giro. Ovviamente ho tifato per i miei compagni e ho rispettato le decisioni del ct. Arabia? Ho sempre parlato col mio agente dicendogli che la mia intenzione era rimanere in Europa. Giocare in Spagna, Inghilterra o Italia era un mio obiettivo e per questo sono felice di essere arrivato alla Fiorentina, peraltro in un anno importante come quello del centenario”.

Sulla trattativa: “Appena il mio agente mi ha parlato dell'offerta di Paratici sono stato molto felice, la Fiorentina peraltro è un club dove hanno giocato grandi portoghesi come Rui Costa e Nuno Gomes. Qui i tifosi sono molto passionale e mi identifico molto in loro e poi ripeto: questo è un club che ha voglia di tornare al top ed è quindi ideale per me".

Sul ruolo di leader: “Solitamente non lo sono, mi sento più un tipo a cui piace scherzare e divertirsi. Non ho il profilo del leader, ma ovviamente cercherò di aiutare la squadra il più possibile trasmettendo ai miei compagni la mia mentalità vincente. Abbiamo cominciato con tre sconfitte e le sconfitte devono farci male, insegnandoci che la mentalità deve essere sempre quella di entrare in campo per i tre punti".