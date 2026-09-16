Gnonto: "Vanoli ci ha dato una carica incredibile, ora avvertiamo il piacere di stare insieme. Qui anche per riconquistare Mancini"

Il nuovo esterno offensivo della Fiorentina Wilfried Gnonto, fresco di primo gol in maglia viola contro il Pisa, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione: “Anche io ringrazio la società per avermi dato questa opportunità, spero di ripagare la fiducia. Per me alla fine è la prima vera esperienza in Italia, essere alla Fiorentina è qualcosa di incredibile. Sono molto grato a Mancini per avermi chiamato in Nazionale anni fa, se sono arrivato a questo punto è anche grazie a lui. Adesso penso solo a fare del mio meglio per la Fiorentina e magari mandare qualche segnale anche al ct".

Poi ha aggiunto: “Non è successo niente di speciale negli ultimi giorni, semplicemente Vanoli è arrivato con una carica incredibile e ci ha detto che saremmo partiti da zero, archiviando la stagione scorsa e le prime tre partite. Siamo partiti dalle cose basilari, la fase difensiva ma anche semplicemente il piacere di stare insieme. Abbiamo tanti giocatori di qualità, stiamo facendo gruppo e lavoriamo tutti insieme per vincere le partite”.

Sul ritorno in Italia: “Il mio Paese mi mancava, anche se non sentivo l'obbligo di tornare. Quando ti chiama un club come la Fiorentina però non puoi che accettare subito, avevo bisogno di qualcosa di diverso dopo una stagione non fantastica e questa occasione è arrivata al momento giusto. Quello che ho imparato all'estero me lo porto sicuramente dietro, ho fatto tantissime esperienze e sento di essere cresciuto prima di tutto come persona”.