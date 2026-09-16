Gonçalves, è già scoccata la scintilla con Firenze? "Non c'è niente di meglio che sentirsi a casa"

L'ala portoghese Pedro Gonçalves è stato uno degli ultimi acquisti del mercato scoppiettante firmato Fabio Paratici. Dopo sei anni allo Sporting CP, il calciatore aveva voglia di un nuovo progetto, ma non è mai facile cambiare squadra dopo aver trascorso tanto tempo nello stesso club.

Nonostante ciò, Gonçalves sembra essersi già ambientato a Firenze. Il portoghese, che ieri sera ha segnato il suo primo gol in maglia viola, è arrivato in riva all'Arno da meno di un mese, ma sembra già pienamente inserito nella squadra.

Messaggio social

L'esterno della Fiorentina, attraverso un posto sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in maglia viola e la breve scritta: "Non c’è niente di meglio che sentirsi a casa".