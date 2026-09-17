Corriere Fiorentino: Viola d'Argentina, Firenze è tornata a ballare a ritmo di tango"

Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

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In primo piano c'è: “Viola d’Argentina”. Ovvero: “Sei gol in due, belle giocate e feeling fuori dal campo: Pellegrino-Mastantuono è la coppia del momento Il fantasista si gode anche la chiamata in Nazionale ed è già l’idolo dei tifosi: la sua maglia è la più venduta”. Articolo che inizia così: “Saranno state le chiacchierate con Batistuta, o chissà. Il solo fatto di averlo (ri)visto scuotere le reti del Franchi. Di certo c’è che da quel momento, Firenze, è tornata a ballare a ritmo di tango”.

Presentazioni

Di spalla invece la presentazione di due giocatori: “Gonçalves e Gnonto: ”Qui potremo toglierci soddisfazioni".