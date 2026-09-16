Bonan: "Questa è la Fiorentina più forte dai tempi di Cecchi Gori. Atta lo voleva mezza Serie A e Mastantuono..."

Il noto giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan ha commentato il rendimento della Fiorentina di Paolo Vanoli durante il Pentasport di Radio Bruno

Il lavoro di Paratici

"Non si può non vedere che Paratici ha fatto un lavoro strepitoso - ha detto Bonan - Da una parte un lavoro di pulizia e di taglio degli stipendi, dall'altra la creazione di una squadra molto interessante.

Rosa talentuosa

Il giornalista ha poi continuato elogiando la rosa viola: "Dal punto di vista del talento, questa è la Fiorentina più forte dai tempi di Cecchi Gori. Parlando dei singoli: Oulai ha tenuto testa da solo a una nazionale come la Germania, Atta era voluto da mezza Serie A, Mastantuono è considerato un successore di Messi, e tutti questi giocatori li ha presi la Fiorentina".