Palladino al Bologna, ma ci ha pensato anche il Napoli? Romano: "Ecco il punto su Allegri"

Nel weekend che sta per arrivare, ci sarà il ritorno in panchina di Raffaele Palladino. L'ex tecnico della Fiorentina, rimasto senza squadra dopo la fine della sua esperienza all'Atalanta, è stato scelto dal Bologna per sostituire Domenico Tedesco e il suo arrivo è stato ufficializzato questa mattina. Secondo alcune indiscrezioni, però, il suo nome in precedenza era stato accostato anche al Napoli (prossimo avversario di viola in campionato).

Napoli su Palladino? Le parole di Romano

Il club di De Laurentiis ha dunque pensato al tecnico campano in queste settimane, visti le prime sconfitte rimediate da Massimiliano Allegri? Di questa possibilità ha parlato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "E' stata la prima scelta di tutta la dirigenza del Bologna, dalla proprietà alla dirigenza. È un allenatore che al Bologna piace tanto per una serie di ragioni: non soltanto di gioco, anche di carisma, anche di abitudine alla gestione di determinati giocatori. Si era parlato tanto del Napoli durante gli ultimi giorni, premesso che per me in certi casi si esagera un po'. Il Napoli non è che abbia fatto chissà quali disastri, in più sicuramente Massimiliano Allegri sta lavorando con una squadra diversa, nuova".

Il futuro di Allegri

Romano ha poi proseguito: "È stato un inizio di stagione non semplice, ma il Napoli non ha mai avuto conversazioni durante le ultime settimane con alcun allenatore. Si era parlato di Palladino perché è andato a vedere una partita, ma in realtà Raffaele Palladino, come tutti gli allenatori importanti, viaggia, studia, migliora, guarda partite, ma non vuol dire che Palladino stesse andando ad allenare il Napoli. Anzi, mi risulta che non ci fosse nessun contatto, ma non solo con Palladino, con nessun allenatore. De Laurentiis ha fatto un contratto importante ad Allegri e De Laurentiis al momento resta assolutamente convinto della scelta che ha fatto. Poi Allegri, come tutti, è soggetto a revisioni legate ai risultati, ma oggi il discorso resta assolutamente sotto controllo".