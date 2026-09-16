Tutta l'amarezza di Tedesco: "Avrei voluto dare di più, ma il calcio è anche questo. La gente di Bologna merita tanto"

Improvviso e burrascoso, specialmente per le notizie e le dichiarazioni che l'hanno seguito. Potremmo definirlo così l'esonero di Fabio Grosso, cacciato dopo sole tre partite dalla panchina della Fiorentina. Gli ha fatto eco, pochi giorni dopo, un altro tecnico di Serie A: Domenico Tedesco, esonerato e sostituto al Bologna dall'ex allenatore viola Raffaele Palladino.

L'amarezza di Tedesco

Stanno girando e facendo molto parlare, proprio in questi minuti, le immagini di Tedesco che, uscendo per l'ultima volta dal centro sportivo del Bologna, si ferma di proposito davanti ai giornalisti lì presenti per rispondere alle loro domande. Lo fa senza polemiche, con dichiarazioni amare e quasi commovendosi.

“Avrei voluto dare di più”

“E' stato un piacere ragazzi - esordisce Tedesco - quello che ci siamo detti con la società rimane tra noi, ma ci tengo a dire che avrei voluto ripagare meglio l'accoglienza strepitosa che ho avuto in questa città. Sono molto dispiaciuto, non è successo nulla di particolare, semplicemente a volte il calcio va così. Non sono sereno, questa gente merita tanto e mi è bastato vivere due volte il Dall'Ara per capirlo”.