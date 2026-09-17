Repice: "Mastantuono? I campioni devono sempre far vedere di che pasta sono fatti. E lui sa giocare a pallone"
Francesco Repice, voce inconfondibile di Radio Rai, parlando con Radio Napoli Centrale ha cercato di anticipare il tipo di partita che vedremo domenica prossima al Franchi, quando la Fiorentina ospiterà il Napoli di Allegri.
“Vanoli non attaccherà il Napoli”
“Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli - ha detto - penso piuttosto che metterà un blocco basso e proverà a ripartire. Una grande squadra deve capire come scardinare questo blocco basso. Se cade nell’inganno invece rischia di fare una brutta fine. Ci vuole pazienza, per poi andare a cercare la prima punta così come fa l’Inter con Pio Esposito”.
“Mastantuono sa giocare a pallone”
I tifosi viola si aspettano di vedere ancora Mastantuono sugli scudi: “Purtroppo c’è una questione, i grandi giocatori devono far vedere sempre di che pasta sono fatti. Mastantuono è uno che sa giocare a pallone”.