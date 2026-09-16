Ferrara: "In laguna era stato Mastantuono, il terzo degli Oasis, a prendersi la copertina. Stavolta a illuminare gli occhi dei tifosi è stato Njie"

Gli esterni offensivi della Fiorentina sugli scudi. Una situazione questa che viene sottolineata dal giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, nel commento pubblicato dal quotidiano locale.

Prima Mastantuono ora Njie

“In laguna era stato Franchino (Mastantuono ndr), il terzo degli Oasis, a prendersi la copertina - ha scritto Ferrara”. stavolta a illuminare gli occhi del tifoso duro e puro è stato Njie (partito dalla panchina)".

Dribbling letali

L'ex Torino “non ha segnato, ma ha messo sul campo accelerazioni con tanto di dribbling tecnicamente importanti e letali, come quando costruisce un gol facile per Gnonto”.