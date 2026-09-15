Guidi: "Njie mi ha sempre impressionato. Atta può puntare a squadre top. Fagioli? Vedo un giocatore diverso"

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha parlato della situazione in casa viola dopo l'esonero di Grosso e il ritorno in panchina di Vanoli, che contro il Venezia ha collezionato la prima vittoria stagionale per i gigliati in Serie A. Le sue parole a tuttomercatoweb.com.

Sul cambio in panchina

“La differenza tra l'ingresso di Vanoli e le tre precedenti partite è stata notevole, sia come approccio che come voglia. Probabilmente tra Grosso e il gruppo non si era creata quell'alchimia giusta e il cambio è stato inevitabile. Vanoli già conosce l'ambiente e ci ha messo poco a toccare i neryi giusti per avere uno spirito di rivalsa che a Venezia si è visto subito. La squadra ha giocato bene nonostante ci sia ancora tantissimo da fare perché il talento e la qualità in rosa non manca”

Su alcuni singoli

“Ci sono giocatori che possono diventare dei top a livello europeo. Mastantuono è un talento puro ed è destinato a tornare in quei preconoscici di primissimo piano da cui proviene. Njie mi ha sempre impressionato a livello giovanile perché abbina fisicità, velocità, dribbling imprevedibile e tecnica, elementi che sono determinanti nel calcio moderno. Ha un enorme potenziale. In mezzo al campo Atta può ambire a squadre top per la qualità che ha e Fagioli, che ho avuto in Nazionale Under 19, vede un calcio differente. Se la Fiorentina trova continuità è destinata a far divertire i tifosi, cosa di cui hanno bisogno".