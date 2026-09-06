Il destino opposto di Mandragora e Njie: lo svedese fregato da un altro ex mentre Fagioli fa un bel regalo al Toro

Era il pomeriggio degli ex, il tema principale di Fiorentina-Torino, acuito anche dall'ultima settimana di mercato. E a fare festa sono stati i quattro (più Simeone) neo granata. Il destino sembra proprio averci voluto mettere lo zampino però, scrive La Gazzetta dello Sport, perché buona parte delle azioni salienti del match è passato proprio da loro. A partire da uno sfortunato Njie, uno dei pochi volti brillanti viola, che dopo 80 secondi, e al primo pallone toccato in maglia viola, ha avuto la chance per sbloccare il risultato. Se non fosse che Fortini sulla linea abbia compiuto un salvataggio miracoloso.

La vendetta dell'ex

La firma, manco quotata dai bookmakers, che ha ribaltato l'inerzia della gara è stata proprio di Mandragora, con un classico sinistro da fuori. E dire che davanti a sé aveva Fagioli, uno che a occhio e croce doveva immaginarsi il pericolo. Uscita molle e 1-1, uno dei tanti regali della Fiorentina di ieri.