Gli sprint entusiasmanti e l'allergia alla porta di Njie: ma da quella parte c'è un Pedro Gonçalves ancora tutto da scoprire

Era da tempo immemore che la Fiorentina non godeva di un'imprevedibilità così entusiasmante sulle fasce: con Alieu Njie e Franco Mastantuono l'obiettivo era proprio quello e la serata di Venezia è servita a certificare anche questo. Nel celebrare il ritorno alle ali, non si può che sottolineare le potenzialità dello svedese, prelevato dal Torino a fine mercato: rapidità fulminea, un tasso tecnico importante e… una certa allergia alla porta, da correggere. Se contro i granata c'era stato il salvataggio di Fortini a porta spalancata, ieri Njie ha calciato contro Stankovic a tu per tu con lui.

E non è finita qui

E dire che da quella parte la Fiorentina ha puntato forte anche su un altro calciatore, di età ben più matura ma anche di caratura internazionale: Pedro Gonçalves finora ha giocato solo un paio di scampoli, reduce da un'estate da separato in casa allo Sporting, dove era ormai fuori dal progetto. E se pensiamo che il titolare teorico sarebbe lui, le prospettive offensive della Fiorentina si fanno a dir poco intriganti.