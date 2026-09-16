Beep Beep Njie annichiisce Willy il Coyote. Pellegrino e Gonçalves non saranno Batistuta e Rui Costa ma...

Pellegrino non è Batistuta, Goncalves (Pote) non è (quanto meno non ora) Rui Costa ma sono più che sufficienti per alimentare il sacro fuoco della passione viola. I loro gol, uniti a quello di Gnonto, consegnano alla Fiorentina il pass per la sfida degli ottavi al Maradona. Certo, il Napoli non è il Pisa. Domenica a pranzo verificheremo l’eventuale differenza di livello tra viola e azzurri.

Porta inviolata

Per la prima volta in questa stagione la porta resta inviolata, non era accaduto neanche col modesto Benevento. Dettaglio da non sottovalutare.

Voti e giudizi

Beep Beep Njie: 7,5 Avete presente Road Runner, il personaggio dei cartoni animati che con i sui scatti annichilisce il povero Willy il Coyote? Il suo ingresso in campo dà il colpo di grazia alle già scarse velleità dei tanti willy nerazzurri.

Goncalves: 7 Un paio di tocchi di classe, prima di smarcarsi e scaraventare in porta una mina da fuori area

Squadra arbitrale (Marinelli): 4 Non rilevata su Pellegrino una netta trattenuta da rigore, perchè il danno si concretizza in area. Ma lui non vede neanche il fallo. Sorvola su troppi contatti ben oltre il regolamento. Far giocare va bene, ma la lotta libera è un altro sport.

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