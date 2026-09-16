Vanoli e lo sketch con Pellegrino: "Gli devo tirare le orecchie, niente grigliata, una squadra un po' tirchia”

Paolo Vanoli si gode i progressi di Mateo Pellegrino, ma trova anche il modo per lanciargli una simpatica frecciata. L’allenatore della Fiorentina ha scherzato sulla promessa non mantenuta dall’attaccante argentino: “Gli devo tirare le orecchie, ha detto che avrebbe offerto la grigliata ma non c’è stata. Mi sembra una squadra un pochino tirchia...”, ha detto sorridendo.

Il confronto con Beto

Poi Vanoli è tornato sul campo, evidenziando le qualità dell’ex Parma e mettendole a confronto con quelle di Beto. “A parte gli scherzi, ha potenzialità e caratteristiche diverse da Beto, che deve mettere un po’ di condizione”.

Profili complementari

Parole che confermano come Vanoli consideri i due centravanti profili differenti e complementari, capaci di offrire alla Fiorentina soluzioni diverse a seconda delle partite e delle necessità offensive.