Pellegrino: "Vogliamo lasciare il passato alle spalle e creare una base, possiamo ancora migliorare"

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino è intervenuto a Sport Mediaset insieme al centrocampista Oulai dopo la vittoria on Coppa Italia con il Pisa.

“Provo a lasciare tutto sul campo”

Pellegrino ha dichiarato: “Provo a fare il meglio e a lasciare tutto quello che ho sul campo, sono contento anche di Oulai”.

“Vogliamo creare una base”

Poi ha aggiunto: "Vogliamo lasciare il passato alle spalle e creare una base, possiamo ancora migliorare il gioco ma l'importante è che ci sia la voglia perché vogliamo crescere e fare di più".