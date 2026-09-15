Pellegrino: "Vogliamo lasciare il passato alle spalle e creare una base, possiamo ancora migliorare"
Mateo Pellegrino. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino è intervenuto a Sport Mediaset insieme al centrocampista Oulai dopo la vittoria on Coppa Italia con il Pisa.
“Provo a lasciare tutto sul campo”
Pellegrino ha dichiarato: “Provo a fare il meglio e a lasciare tutto quello che ho sul campo, sono contento anche di Oulai”.
“Vogliamo creare una base”
Poi ha aggiunto: "Vogliamo lasciare il passato alle spalle e creare una base, possiamo ancora migliorare il gioco ma l'importante è che ci sia la voglia perché vogliamo crescere e fare di più".
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