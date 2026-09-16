Un bel biglietto da visita e ora Vanoli ha un (lieto) problema per la prossima gara

Magari non sarà aggraziato come qualche esteta del pallone vorrebbe, ma Mateo Pellegrino ha dalla sua un fatto innegabile: sta buttando dentro quasi tutti i palloni che gli capita di calciare in porta.

Tre gol di fila

E così sono tre i suoi gol consecutivi tra campionato e Coppa Italia: Torino, Venezia e Pisa le sue ‘vittime’ sul campo. Un bel biglietto da visita quello offerto dall'argentino che comunque, c'è da dirlo, non è che sia stato pagato poco dalla Fiorentina (25 milioni tra base fissa e bonus).

Chi come centravanti contro il Napoli?

Adesso Il tecnico viola, Paolo Vanoli, ha un bel problema da risolvere in vista del match di campionato contro il Napoli: fare giocare l'ex Parma o Beto come centravanti? Lo scriviamo perché lo stesso Vanoli ha una bella considerazione del portoghese in quanto in più, rispetto al compagno di squadra, ha il fatto di “saper attaccare la profondità”. Una dote questa ribadita proprio da Vanoli nel dopogara col Pisa.

Dopo Kean migliore del previsto?

Una scelta da ponderare bene, però il dopo Kean rischia (si fa per dire) di non pesare tantissimo sulle dinamiche della squadra, anzi. Se il buongiorno si vede dal mattino, alla voce centravanti i gigliati non sono messi così male.