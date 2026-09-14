La prima da titolare di Kean al Como senza scossoni. Slegato dal gioco, valutazione rimandata

Como-Parma, partita ancora in corso, ha segnato la prima presenza da titolare di Moise Kean, trasferitosi in riva al lago dalla Fiorentina nelle ultime battute del mercato estivo. Com'è andato l'ex viola?

La prima dal primo

Scelto per la prima volta come punta titolare da Fabregas, dopo aver vinto il ballottaggio con Douvikas, Kean ha avuto la prima occasione dopo appena dieci minuti: il suo tiro però si è spento tra le braccia di Corvi, dopo aver calciato dal limite dell'area. Al 34', invece, il suo secondo tiro, più ‘da Kean’: si incaponisce per tirare da fuori area, ma non ha luce e viene murato. Le statistiche relative alla costruzione del gioco, poi, non sono più clementi.

Rimandato

Kean è infatti apparso troppo slegato dal gioco proposto da Fabregas, collezionando appena nove passaggi totali nei 64 minuti. Dato negativo anche nella progressione totale della palla: tre palle perse e solo 14 metri percorsi con la palla al piede, perlopiù all'indietro. La marcatura di Troilo, insomma, ha avuto l'effetto sperato da Cuesta: partita anonima per Kean, che dà l'impressione di dover ancora entrare nei meccanismi di Fabregas.