La Gazzetta dello Sport: Vanoli contento di allenare Mastantuono

Fiorentina spalmata su due pagine questa mattina all’interno de La Gazzetta dello Sport.

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Il titolone scelto dalla rosea è: “Fiorentina sei guarita”. E ancora: “Vanoli non si ferma vittoria bis col Pisa Ora c’è il Napoli”. Sommario: “Gol di Pellegrino, Gnonto e Goncçalves: la Viola si ripete e vola agli ottavi”.

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Qui ci sono le dichiarazioni: “E’ una nuova storia Questa Viola ha talento può crescere ancora”. Sottotitolo: “Vanoli: “Contento di allenare Mastantuono Firenze ama i giocatori di qualità come lui”.