"Allegri e Sarri sul viale del tramonto, menomale che Paratici non li ha presi. Vanoli e Fabregas i migliori allenatori in Italia"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Enzo Baldini ha esaltato l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli: “Paratici sbagliò a mandarlo via, ma è stato bravo e intelligente a richiamarlo. Lo dico senza paura, Vanoli è uno dei migliori allenatori in Italia insieme a Fabregas. Sono contento che sia tornato lui e che la Fiorentina non abbia preso in estate tecnici come Sarri o Allegri, ormai al tramonto”.

“Oulai un super colpo”

Poi ha aggiunto: “Se Fagioli si conferma nelle prestazioni è giusto che sia titolare e che con lui giochino Oulai e Atta, con Ndour pronto a subentrare. L'ivoriano è stato uno dei colpi più importanti del mercato, ce ne accorgeremo”.