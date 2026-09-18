"Allegri e Sarri sul viale del tramonto, menomale che Paratici non li ha presi. Vanoli e Fabregas i migliori allenatori in Italia"
Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Enzo Baldini ha esaltato l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli: “Paratici sbagliò a mandarlo via, ma è stato bravo e intelligente a richiamarlo. Lo dico senza paura, Vanoli è uno dei migliori allenatori in Italia insieme a Fabregas. Sono contento che sia tornato lui e che la Fiorentina non abbia preso in estate tecnici come Sarri o Allegri, ormai al tramonto”.
“Oulai un super colpo”
Poi ha aggiunto: “Se Fagioli si conferma nelle prestazioni è giusto che sia titolare e che con lui giochino Oulai e Atta, con Ndour pronto a subentrare. L'ivoriano è stato uno dei colpi più importanti del mercato, ce ne accorgeremo”.
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