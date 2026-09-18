Caserta: "Grosso è un bravissimo allenatore. Vanoli? Ha ricominciato da zero, ma conosce Firenze"

A tuttomercatoweb.com ha parlato Fabio Caserta, ex giocatore e allenatore, che è intervenuto brevemente sulla situazione in casa Fiorentina, con il recente cambio in panchina.

Su Grosso

"Le dinamiche interne se non le conosci non puoi parlarne. Fabio è un bravissimo allenatore, magari non ha dato ciò che ha saputo dare negli anni precedenti".

L'arrivo di Vanoli

"Vanoli non ha dovuto ricominciare da zero, ma conosceva già l'ambiente".