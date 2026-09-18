Vanoli, cosa fai in mezzo? Possibile la ripartenza a tre, ma dopo la sosta possibile soluzione doppio play

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina approfondisce il tema del centrocampo della Fiorentina in vista della gara contro il Napoli.

Vanoli, scrive la rosea, dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con un trio che al momento sembra essere ben delineato. In regia Nicolò Fagioli, che ha ripreso in mano le redini del gioco viola con l'arrivo di Vanoli, sulle mezzali Ndour e Atta.

Soluzione doppio play

Ma la soluzione 4-2-3-1 con il doppio play Fagioli-Oulai (vista contro Venezia e Pisa a partita in corso) non è poi così astratta. La sensazione è che il tecnico viola ci lavorerà durante la sosta, nonostante sia l'ex Juve che l'ivoriano potrebbero essere entrambi in nazionale.