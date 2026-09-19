Dainelli: "Vanoli sa motivare i giovani. Dragusin sta tornando ai suoi livelli, mentre sulla coppia Fagioli-Oulai..."

L'ex capitano e dirigente viola Dario Dainelli è intervenuto ai microfoni di RTV38 per commentare le ultime vicende in casa viola, in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Napoli.

“Vanoli gran motivatore”

Queste le sue parole: “Il Napoli è una forte con un allenatore forte che non ha avuto una buona partenza, ma sono cose che possono capitare. Vanoli? Secondo me farà bene, i giovani sanno cosa devono dimostrare e lui è molto bravo nel motivarli: vedo un'ottima intesa tra squadra e allenatore”.

Su Fagioli ed Oulai

“Fagioli mi piace molto per la sua capacità di gestire la palla e per il dinamismo che riesce a garantire. Deve trovare maggiore fiducia e cercare di avere più personalità durante le partite, sono convinto che potrà fare molto bene. Credo possa giocare insieme a Oulai, anche se penso che adesso la squadra abbia bisogno soprattutto di equilibrio e di punti di riferimento”.

“Dragusin sta ritornando ai suoi livelli”

Spazio anche ad un parere su Radu Dragusin: “Ha una grande struttura ed è molto bravo nel gioco aereo, ma deve poter giocare con la libertà necessaria per mettere in mostra le sue qualità. Nelle prime partite aveva collezionato diversi errori, mentre adesso mi sembra che stia ritrovando i suoi livelli”.