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La probabile formazione del Napoli: Allegri si affida a sorpresa a un ex obiettivo di mercato viola in attacco

Redazione /
Noa Lang
Noa Lang
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Dopo la vittoria contro il Bologna, il Napoli di Allegri torna in campo contro la Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi. 

Le scelte

Allegri senza tantissimi acciaccati, è costretto a una formazione quasi obbligata. Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret, Olivera al posto di Spinazzola. Tutto confermato in mezzo al campo. Davanti occhio a Lang, ex obiettivo viola, in vantaggio su Vergara dal primo minuto. 

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang.

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