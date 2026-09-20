La probabile formazione del Napoli: Allegri si affida a sorpresa a un ex obiettivo di mercato viola in attacco
Noa Lang
Dopo la vittoria contro il Bologna, il Napoli di Allegri torna in campo contro la Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi.
Le scelte
Allegri senza tantissimi acciaccati, è costretto a una formazione quasi obbligata. Milinkovic-Savic in porta al posto di Meret, Olivera al posto di Spinazzola. Tutto confermato in mezzo al campo. Davanti occhio a Lang, ex obiettivo viola, in vantaggio su Vergara dal primo minuto.
La probabile formazione
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang.
💬 Commenti