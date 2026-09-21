Borghi: "Non credo Grosso sia un incapace, ma con Vanoli la Fiorentina è un'altra cosa. Prima non stava in campo"

Il commentatore Stefano Borghi ha parlato di Fiorentina-Napoli sul suo canale You Tube, intervenendo sul match del Franchi.

Il match

“La partita del Franchi è stata bellissima. Ci sono state occasioni, episodi, gol, parate. I due portieri hanno regalato fotografie bellissime. E' finita pari, secondo me giustamente. La Fiorentina ha portato a casa la dimostrazione che si è messa in moto”.

Cambiamenti

“Dopo Grosso, Vanoli ha saputo toccare le corde giuste, intervenendo nei punti giusti. C'è ancora tanto da fare, ma si è sbloccata la viola. Faccio fatica a credere che Grosso sia un incapace, secondo me non è semplicemente andata. Non si sono incastrate le cose. Succede. Ora è un'altra squadra. Anche con il Frosinone aveva prodotto tantissimo, poi non riusciva a stare in campo. Adesso è altra roba”.