A Napoli piangono anche per l'arbitro: "Manca un rigore". Ma Calvarese li smentisce: "Non è fallo"

Si lamentano per quello che (non) succede in tribuna e anche per l'arbitraggio. Napoli oggi è tutta una lamentela e per circostanze che non hanno fondamento.

E allora, il tifoso azzurro sugli spalti del Franchi è stato spostato perché aveva fatto gesti osceni all'indirizzo della Ferrovia, mentre l'arbitro Doveri non ha concesso rigore alla squadra allenata da Allegri perché non c'era.

L'episodio

L'episodio in questione è arrivato nel recupero del primo tempo: un contatto tra Hojlund e il centrale della Fiorentina, Dragusin. “Manca un rigore” è questo il coretto messo su da alcuni opinionisti del capoluogo campano a cui indirettamente risponde l'ex arbitro Calvarese.

Il parere contrario

“Non è una trattenuta fallosa ma un contatto al limite del regolamento” dichiara l'ex direttore di gara. DAZN con Marelli non ha neanche preso in considerazione questo episodio, tanto per sottolineare quanto sia stata secondaria questa circostanza.