Spazio agli episodi nell'incontro arbitri-allenatori. Orsato ammette un errore dei suoi a sfavore della Fiorentina

Si è tenuto questo pomeriggio a Lissone l'incontro tra il designatore degli arbitri Orsato e i club di Serie A, rappresentati dagli allenatori.

La promessa di Orsato

Come riporta calciomercato.com, l'incontro si è svolto in un clima sereno. Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagione e che non subirà variazioni: interventi del Var ridotti ma non annullati, si gioca il più possibile.

Gli episodi analizzati

C’è stato poi un confronto sugli episodi che più hanno fatto discutere. Tra questi è stato riconosciuto come errore quello di Zufferli, che ieri non ha fischiato un rigore all’Atalanta per trattenuta di Kalulu su Rowe. Errore anche da parte di Marinelli, che non aveva fischiato rigore per fallo di Caracciolo su Pellegrino in Fiorentina-Pisa di Coppa Italia.