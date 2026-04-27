Marinelli e la Fiorentina: resta solo la discussione con Ranieri. Il giallo sventolato tre volte

Fiorentina-Sassuolo è stata una partita che non ha offerto tantissimo dal punto di vista arbitrale.

Toni accesi

Verrà ricordata solo ed esclusivamente per la discussione avuta dal direttore di gara, Livio Marinelli, e l'ex capitano viola, Luca Ranieri. Il difensore non ha accettato l'ammonizione ricevuta dopo un fallo commesso sulla trequarti e i toni tra i due sono stati accessi.

Altre due ammonizioni

Oltre a quello, Marinelli ha sventolato altri due cartellini gialli all'indirizzo di Rolando Mandragora e Armand Laurienté. Ha tenuto in pugno l'incontro senza particolari problemi anche perché non abbiamo visto un grandissimo agonismo tra queste due squadre.